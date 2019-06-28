英國驚爆鹹濕高球賽　30裸女陪住推桿入洞

高爾夫球錦標賽出現半裸女球童咁爆？呢單消息近日喺英國引起哄動，仲惹嚟猛烈抨擊！



呢場備受爭議嘅賽事，將於8月16日喺埃塞克斯進行。賽事最大賣點係，有30名「非常吸引」嘅無上裝女球童陪球員出賽，仲有泡沫派對同濕T恤活動，號稱有望成為「英國最性感、最大膽嘅高球日」云云。賽會又承諾會提供300升啤酒，而且宣傳口號係「唔好話畀你老婆知你喺呢度」。



英國《獨立報》、《每日星報》等傳媒報道，賽事主辦單位已經喺南非搞過類似活動，依家就將佢引入英國，將個健康嘅體育比賽變咗色情聚會，自不然畀人剷到上天花板。半職業高球手Aliah Saunders知道之後，狂插賽會歧視女性，將高爾夫球運動拖返去幾個世紀之前，重回高球係男性主導嘅年代，完全係一次大倒退。



專門撰寫女子哥球嘅記者Lauren Johnson都話：「直到最近幾年，一啲高球會嘅入口處，都仲有『狗和女人不得內進』嘅告示，咁話咗畀你知關於呢項運動嘅一切，呢種趨勢必須改變。講句老實話，參與呢種活動嘅裸體女模，必須認真看待自己。」



但係賽會似乎死不悔改，強調係「一次商業上嘅成功」，又話為咗性別平衡，計劃緊舉辦「女性專屬高爾夫日」活動，據稱到時會提供「好多驚喜」喎。



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