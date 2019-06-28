阿仙奴慘情人球　1場未踢被掃走

阿仙奴清緊貨，仲記唔記得佢哋有個人球淺野拓磨未清走？依家有消息塞爾維亞老牌名門柏迪遜，希望羅致呢個24歲日本國腳前鋒，做到一家便宜兩家着。



2016年夏天由廣島三箭加盟阿仙奴嘅淺野拓磨，嚴格嚟講未真正着過兵工廠戰衣，赴歐最初兩季先係外借德甲史特加，然後又借咗畀漢諾威，至今1月阿仙奴正式比賽都未踢過，佢同阿仙奴份約已經踏入最後一年，唔走根本冇前途可言。塞爾維亞媒體《Telegraf》、《Espreso》等報道，柏迪遜有興趣收購淺野拓磨，不過呢名日本國腳估計年薪成8000萬日圓(約583.3萬港元)，球會仲要度過算過先得。



其實柏迪遜係歐洲名牌球會，青訓尤其出眾，根據歐洲足協統計，柏迪遜嘅青訓學校，水平僅次於荷蘭阿積士，2015年仲排過歐洲第一位添。而且主帥米路斯域係塞爾維亞一代著名前鋒，踢過阿士東維拉、帕爾馬、愛斯賓奴以至切爾達幾間西班牙球會，又係 2000年歐洲國家盃金靴獎得主，淺野拓磨跟佢一定學到嘢，問題係佢肯唔肯收順啲，人工割低啲啫。



假如淺野拓磨唔肯減薪，相信另一條出路就係返日職，另一名前國腳宇佐美貴史，最近已經回歸咗大阪飛腳嘞。



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