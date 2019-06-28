美斯A山沙柏達鬥射術

美洲國家盃將於今晚深夜，同周六朝早舉行兩場8場賽事，頭場委內瑞拉對阿根廷。阿根廷今屆表現麻麻地，但勝在多球星，有美斯、阿古路、迪馬利亞，只要佢哋踢番出水準，仍然係爭標熱門；另一場哥倫比亞對智利，哥倫比亞表現令人驚喜，3場分組賽贏晒，杜雲沙柏達射入兩球，而智利前鋒阿歷斯山齊士，狀態回勇同樣入咗兩球，呢兩場波有咁多頂級射手，應該會有唔少入球出現！



‧足球妹



直播表

周五10:30pm◢非國盃◢突尼西亞◢Vs◢馬里

無綫 myTV Gold 301；Now 638、Now E；有線654、614台

周六1:00am◢非國盃◢摩洛哥◢Vs◢科特迪瓦

無綫 myTV Gold 301；Now 638、Now E；有線654、614台

周六3:00am◢美洲盃◢委內瑞拉◢Vs◢阿根廷

Now 650、Now E

周六3:00am◢女世盃◢法國女足◢Vs◢美國女足

有線604、603台

周六4:00am◢非國盃◢南非◢Vs◢納米比亞

無綫 myTV Gold 302；Now 639、Now E；有線655、615台

周六7:00am◢美洲盃◢哥倫比亞◢Vs◢智利

Now 650、Now E

周六8:00am◢美職◢紐約紅牛◢Vs◢芝加哥火燄

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六10:00am◢美職◢科羅拉多急流◢Vs◢FC洛杉磯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台



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