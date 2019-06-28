南韓未來！世青盃金球獎去邊隊？

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唔使搬屋兼有出場機會，喺國際足協U20世界盃率領南韓獲得亞軍，個人更勇奪「金球獎」嘅李康仁，新球季來臨之前好可能轉投西甲利雲特！



瓦倫西亞地區媒體《Deporte Valenciano》喺當地時間周三(26日)報道：「李康仁以租借形式轉會利雲特嘅可能性正在變大。主帥盧比斯親自打電話畀李康仁，解釋佢下季喺球隊會起到嘅作用。不單係利雲特，愛斯賓奴、CF格蘭納達等球隊，同樣對李康仁好感興趣。」



被形容為「韓國足球嘅未來」李康仁，之前已經有消息傳出，U20世界盃舉行期間，荷蘭阿積士、PSV燕豪芬等隊願意收購18歲嘅佢，但從未有一支球隊好似咁利雲特咁積極。今年1月，華倫西亞將李康仁註冊為甲隊球員，合約至2022年，違約金高達8000萬歐元(約7.1億港元)嚇死人。據德國「轉會市場(Transfermarkt)」嘅李康仁轉會身價估值，大概係1100萬美元(約8,589萬港元)。從目前情況去睇，即使華倫西亞肯開友情價，舊錢一樣唔會細，所以外借嘅可能性比正式轉會更大。



韓國大部分球圈中人都贊成李康仁轉會，佢所屬嘅經理人公司代表金東國表示：「喺華倫西亞甲隊擔任主力最好，但如果唔係咁樣，倒不如去能夠保證出場機會嘅球隊。雖然違約金較高，但都有可能通過協商，以比較現實嘅金額轉會，最好係盡快去一支能夠保證出場時間嘅球隊。」



KBS解說員韓俊熙都話：「利雲特喺陣式同比賽風格，都非常重視起用李康仁呢類攻擊型中場。雖然要同魯賓洛堅拿、伊尼斯巴迪希等人爭位，但呢種程度嘅競爭無處不在。況且因為地緣相同，唔使搬屋都係一大優點。」



外號「青蛙」嘅利雲特，同李康仁所屬嘅華倫西亞同樣嚟自瓦倫西亞地區，被人戲稱「大小蝙蝠」，最近兩季利雲特基本處於聯賽下游位置。由2004年喺維拉利爾青年隊展開執教生涯嘅主帥帕高•盧比斯，先後執教過華倫西亞B隊、維拉利爾B隊、利雲特B隊等球隊，舊年先正式執掌利雲特教鞭。



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