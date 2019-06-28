法明奴發瘟艾利臣補鑊　巴西肉酸入4強

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美洲國家盃8強賽事，主辦國巴西鬥巴拉圭。巴西雖然出齊星級猛將，但就算對手換邊過打少1個，都老鼠「拉圭」，菲臘比古天奴、加比爾捷西斯、羅拔圖法明奴同韋利安先後門前失機，法定時間內雙方互交白卷。互射12碼巴西雖有法明奴宴客，但佢利物浦隊友艾利臣比加卻撲出1個極刑做英雄，最終「森巴兵團」勁辛苦先射贏12碼晉級4強。



巴西近3屆美洲國家盃，成績令人不敢恭維，大前屆同前屆分別8強出局，兩屆都係射輸12碼被淘汰，對手咁啱就係巴拉圭。失去尼馬於前場造波，巴西攻勢並唔立體，而且一眾攻擊手配合麻麻，走位又唔夠靈活，上半場冇乜威脅。



58分鐘韋斯咸後防法比安巴貝拿直接領紅出場，巴拉圭打少個下就全軍死守。巴西左翼艾華頓索拉斯表現活躍，先於左路出波，艾法美路勁射被救出；之後艾華頓再於左路傳中，古天奴近門一頂竟然撻頭，「耶穌仔」加一腳又唔中龍。法明奴跟手接應右路傳送頭槌攻門，亦於柱邊出界。去到補時階段，韋利安禁區頂起左腳抽射中柱，90分鐘打和，要即時互射12碼。



上季英超金手套得主艾利臣，於首輪即撲出古斯達禾嘅12碼；其後法明奴離晒譜射到龍都唔中宴客，不過達列斯干沙利斯於第5輪射失，加比爾捷西斯主射最後一輪搞掂，巴西贏4:3過關。



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