非國盃輸畀馬列斯　冇VAR玩死文尼

非國盃分組賽大戰上演另類「英超榜首硬撼」，沙迪奧文尼率領嘅塞內加爾，大戰以馬列斯為首嘅阿爾及利亞。今仗復出嘅文尼延續近年國家隊冇料到嘅特性，全場唯一威脅卻被對手禁區內撞跌，但非國盃要到淘汰賽先設有VAR，文尼博唔到12碼成輸波關鍵。馬列斯今場表現神勇，幾乎取得入波，最終阿爾及利亞小勝1:0成功晉級。



文尼近年於利物浦大熟大勇，上季更於各項賽事取得超過20個入球，係佢去英超搵食後最佳球季，之後仲帶領紅軍勇奪歐聯錦標，當然希望贏埋非國盃再下一城。不過睇上個夏天世界盃就知，文尼於國家隊周時冇料到，今場佢一樣位置較後，多於中場做串連，但真正有威脅埋門就冇乜，上半場佢操刀罰球更「打晒飛機」，完全唔中龍。



阿爾及利亞今場整體表現的確較佳，更憑比拉尼一箭定江山贏1:0。馬列斯演出搶鏡，下半場主踢罰球落點勁靚，可惜隊友頂唔入，之後佢於禁區外放冷箭就幾乎入波。馬列斯喺今次個人之戰中砌低文尼，阿爾及利亞於分組賽2戰2勝，已率先殺入16強。



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