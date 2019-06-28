識停低嘅「鬼球」！網民：肯定係巫術

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非洲一向充滿神秘力量，之前非洲足球已經出現好多令人意想不到嘅場面，今次非國盃亦唔例外，剛啱又見到不可思議嘅「鬼球」！A組分組賽烏干達對津巴布韋，津巴布韋前鋒魯斯基近門一射省中對手門將，個波向住球門碌去，睇怕入硬嘅時候，個波竟然於白界前減慢速度幾乎停低，門將第二時間翻身都可以撥走個波，網民紛紛都話，唔通烏干達用巫術護住大門？



烏干達於賽前被睇高一線，但津巴布韋完半場扳平後大把攻勢，其中魯斯基呢球，可以話係九成九做入波功臣，但最終竟然被對手解圍。當時津巴布韋於中路開始發動攻勢，個波去右路再傳到門前，魯斯基起腳一射，省到門將個Pat Pat繼而衝向龍門，不過個波因有翻西，所以去到白界前去勢完全放緩，門前先至有足夠時間，奇迹保住不失。



呢次攻門烏干達得益於翻西之助，但過程堅係離奇，好多網友都話，烏干達肯定賽前求過神，有啲仲話肯定係巫術搞鬼，認真過癮。



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