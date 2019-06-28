舒麥加奪冠戰車拍賣　要中六合彩先買得起

F1超級車神舒麥加的奪冠戰車，將會公開拍賣，價值幾多真係難以估計，但叫價約600萬英鎊(約5934萬港元)，真係要中六合彩先可以買到。



F1與蘇富比拍賣行最近官方公布，將會有10部F1戰車可借拍賣，當中最引人矚目的是贏過七屆總冠軍的德國老車神舒麥加，於2002年駕駛的法拉利F2002戰車。這部戰車當年贏過多個分站冠軍，並且成功統治整個賽季，協助舒麥加贏得第五個冠軍車手，亦為法拉利當年奪得車隊總冠軍。



講到馬力方面，這部F2002採用299.66-cc90的V10發動機，轉速高達17.800轉，最大功率為823PS，採用七速變速箱。



今次的拍賣活動在阿布扎比舉行。據外媒分析認為，這部戰車的拍賣價在600萬英鎊左右，而所得的收入將捐給舒麥加家族成立的「Keep Fighting」基金會。





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