保齡兩大賽孖住嚟　胡兆康携師弟主場掘金

第二十屆亞洲學校保齡球錦標賽、第四十五屆香港國際保齡球公開賽，將分別在7月6至12日和7月13至20日假南華體育會舉行。為隆重其事，香港保齡球總會周五（28日）假富豪香港酒店舉行發布會，公布兩項賽事安排及香港代表隊名單。



亞洲學校保齡球錦標賽是一項亞洲保齡球盛事，今年是香港第六度舉辦。賽事吸引了來自14個國家或地區的隊伍參加。香港將派出包括余浩彥、袁焯軒、梁芷渝等球手在內的3隊青年隊伍，與其他亞洲勁敵爭奪這項殊榮。



香港國際保齡球公開賽是2019年亞洲保齡球巡迴賽第二站賽事，吸引了來自全球10個國家或地區的世界級球手來港競逐錦標。香港將派出上屆男子優秀賽冠軍胡兆康、包括麥卓賢、曾德軒在內的亞運亞軍隊伍、2019年巡迴賽澳門站冠軍吳紫燕等本地頂級球手參賽。



活動當日，主禮嘉賓足球總會候選主席貝鈞奇先生，致辭時祝福一眾運動健兒比賽順利，冀盼他們藉主場之利為港爭取佳績。



上屆學校賽摘兩金的余浩彥，期望今屆面對強敵也可以打出應有水準，目標是至少取得兩面獎牌。他又指，主場出賽雖然有壓力，但同時亦有父母的支持，有助他發揮。



另外，參加公開賽的吳紫燕，是今年巡迴賽澳門站的冠軍。她坦言那面金牌為她今次參加比賽增添了不少信心。未來她會專注練習，提升自己定穩定性。她更藉此鼓勵隊友：「唔好話靠邊個，係要靠大家一齊努力去贏呢個比賽！」







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