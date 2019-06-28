有心有力！40歲宗銘達復出打學界

有心有力，40歲復出打學界波一啲都唔遲！大專學界籃球盛事「JORDAN BRAND INVITATIONAL」，將於7月17正式開打；而在今日公布參賽球員名單中，最搶Focus可說是珠海學院出現了宗銘達的名字！這位已年屆40歲的前港隊控衛直言，今次復出為母校打學界波，最期待能夠在球場上「倒戈」，以球員身分挑戰自己教導出來的香港教育大學「宗家軍」！



在今日公佈的各隊球員名單中，除了有鄧志恆、鍾俊昇、關洛賢、馮嘉豪等熟悉名字外，更出現了一個「經典」名字宗銘達！這位已於甲一籃壇退役的老將，卻選擇於大專賽復出，為今屆賽事掀起話題。現時正帶隊於台北集訓的「達Sir」表示相當期待重披校隊戰衣：「自己十幾年曾經幫過珠海贏大專盃，估唔到40歲人都再有咁嘅機會，期望以享受嘅心態去面對自己『學生兼球員』嘅身分。點解會復出？你知喇！珠海嘅傳統都係『人材濟濟』，成日都人手不足，再加上今次賽事有幾位同學參加唔到，所以咪聽教練『鏗哥』講，幫幫手頂幾場。」事實上，「達Sir」兩年前重返校園做學生哥，於珠海修讀「傳播及跨媒體課程」，由於「JORDAN BRAND INVITATIONAL」不設參賽年齡上限，所以合符出戰資格。



談及今次復出，本身是教育大學主教練的「達Sir」，就好希望可在球場上與其「宗家軍」對戰：「雖然復出都係純為開心吓，但我就好想以球員身分對戰教大，就睇吓自己教出嚟嘅學生，有無進步到可以防守到我嘅進攻。」



曾經以教練身分，於八、九十年代帶領珠海8奪大專盃冠軍的王鏗，亦直言期待這久違十多年的故劍重逢：「我見『達仔』呢兩年都有打甲二聯賽，狀態保持得唔錯，所以就叫佢今次幫吓手。其實我都好希望『達仔』能夠喺球場上，以佢嘅感染力去幫到一班後生球員成長，最緊要係心態上有個模仿對象，對下一屆大專盃爭標起正面作用。」



除了宗銘達復出成焦點外，今屆「JORDAN BRAND INVITATIONAL」亦一改賽制，按大專盃名次分成兩個組別先打雙循環賽，再爭取晉級8強淘汰賽資格，令到球隊出戰場次大大增加，讓球員有表現機會。另外，也設有明星隊投票，獲選學生將可代表香港到上海出戰賽事。



JORDAN BRAND INVITATIONAL 2019



比賽日期：7月17至9月1

場地：各大專院校場地、荃灣體育館