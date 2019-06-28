球壇最勁婚禮　美斯C朗比利碧咸都到齊

港網 No.1 24小時足球賠率：https://bit.ly/2UmNL0L



「成個老襯，從此被困......」結婚係人生大事，嚟到婚禮大日子，唔少人都想到場慶賀嘅嘉賓要幾多有幾多，要幾星有幾星！講到關於足球界史上最星光熠熠婚禮，今個星期一就喺印度圓滿舉行，包括美斯、C朗、比利、碧咸、施丹及已故的E沙拿等都喺婚禮「出現」，究竟邊個結婚咁巴閉？原來就係一位來自印度嘅美斯球迷施布，佢仲要揀美斯生日嚟做大喜日子，充滿足球氣氛嘅婚禮，兼星光熠熠氣氛，你哋羨唔羨慕先？



查實27歲嘅印度人施布，早喺舊年7月15日就同女友珍娜訂婚，本身佢哋雙親都好想二人快啲拉埋天窗，但身為美斯超級粉絲嘅施布，就想將自己人生大日子同美斯生日連成一線，結果佢亦得到女友支持，揀喺今年6月24日舉行婚禮，當日亦係美斯32歲生日，令到呢日格外特別。



曾經喺印度阿拉普札為唔同球會踢過12年波嘅施布，自細已經係阿根廷同馬納當拿Fans，而當美斯進入球壇成為阿根廷國家隊成員之後，施布就變身美斯超級球迷，無論自己打扮所着T恤定手機屏幕場等，都係同美斯有關。施布話：「足球就係我一切！我一直有個夢想，就係整個足球場出嚟，然後喺美斯及其他球星面前同珍娜結婚。我同我班朋友講我計劃，佢哋全部都支持我，將婚禮場地變成足球場，仲整埋好多球星相集。」



施布班老友結果為今次婚禮整咗20張著名球星巨型大相同一個龍門框做舞台背景，同時另加兩名門將大相放兩邊。不過離奇嘅係，舞台上仲有兩個分別着住葡萄牙國家隊同祖雲達斯波衫嘅C朗人型紙牌「戙」喺龍門框前左右，唔通呢位美斯球迷想要死敵C朗「見證」佢幸福，只可以喺旁邊羨慕？



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。