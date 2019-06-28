傳染病突襲　巴西要搵白色強人打救

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足球王國巴西今朝喺美洲國家盃驚險淘汰巴拉圭打入4強，但佢哋主力前鋒李察利臣因病缺陣，連後備名單都唔見佢，事後有傳媒爆料，原來呢位愛華頓前鋒因為感染腮腺炎被逼休戰，更已經被隔離。消息指，「森巴兵團」為防有球員再進一步感染，已經安排所以球員喺對巴拉圭賽後接受疫苗注射，期望班「白色強人」醫生可以打救大軍。



由於腮腺炎係種傳染性強嘅疾病，依家李察利臣已經被隔離處理，而巴西隊醫認為呢位22歲前鋒需要充足休息同藥物治療先可以康復，對於佢喺今屆餘下賽事復出唔算樂觀。睇番今屆賽事，巴西喺大賽展開之前，已經有主力尼馬因傷退隊，而李察利臣就被視為頂上嘅最佳人選。事實上，李察利臣喺頭兩場分組賽都係正選登場，但依家佢因病長休，「森巴兵團」爭標又添變數呀！



因為依家無法再對名單進行更改，巴西主帥迪迪都幾頭痛吓，事關費蘭甸奴、艾法美路、艾達米列達奧、卡斯奧拉莫斯以至法格拿，其實全部都有傷在身，假如李察利臣要繼續養病，佢可能連後備名單都湊唔齊。



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