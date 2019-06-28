貝鈞奇成新任香港足總主席

香港足球總會周五晚（28日）舉行「2019年度第一次會員特別大會」，同時選出新一屆董事會成員。由於足總主席梁孔德已連任3屆共12年的任期，因此無法競逐連任，結果新一任主席由足總副主席貝鈞奇在沒有競爭對手下自動當選，會長則由霍震霆連任。至於與球會有聯繫之董事，則由冠忠南區會長黃良柏，以及香港飛馬董事陳志康自動當選，與球會無聯繫之董事除霍啟山連任外，亦有程明裕自動當選。另外由於仍有一個足總董事席位懸空，因此會於9月3日選出新任人選，而提名期則為下月(7月)5日至25日。



新任足總主席貝鈞奇表示上任後不會立刻有太大計劃，傾向一步一步向前走︰「嚟緊下季港超基本上會有10隊，希望升降制度同足總好多規章、制度唔好朝令夕改。我希望我哋上上下下可以齊心，提高我哋嘅效率，加強我哋各部門之間嘅溝通。依家喺足總新加咗咁多職位，我哋由當初二十幾人，到依家鳳凰計劃之後有成八十幾人，咁應該更加有效率，更加要做多啲嘢。」



【香港足球總會董事會選舉】結果（任期由2019年至2023年）



會長︰霍震霆（連任）

主席︰貝鈞奇

與球會有聯繫之董事︰黃良柏、陳志康

與球會無聯繫之董事︰霍啟山（連任）、程明裕