冇球隊問價　究竟佢定山神會被賣走先？

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曼聯球星阿歷斯山齊士加盟以來一直狀態低迷，「紅魔鬼」今夏想送佢走已經係公開秘密，只因為「山神」收住50萬鎊天價周薪，搞到人見人怕冇人肯接手，據聞至今只得一間中超同一間南美球會對佢感興趣，問過曼聯兩句。至於年半前將「山神」賣咗畀曼聯嘅阿仙奴，依家手上又有另一個「瘀血」，就係收住35萬鎊周薪嘅奧斯爾，由於又係人工貴兼狀態差，「奧燒」仲要衰到連問價都未收過，究竟佢同「山神」邊個會被先賣走，真係世紀難題？



「奧燒」上季共為「兵工廠」上陣35次，射入6球兼有3次助攻，但對比起佢份超高人工，表現顯然未達預期完全唔合格。根據《每日郵報》報道，「兵工廠」高層對賣走呢位德國球星係持開放態度，只要有球隊肯開價，佢哋就會認真去傾，務求盡快甩手。可惜，由於「奧燒」上季表現實在太差，消息話直到依家，根本連搵間球會向佢哋問價都冇，而考慮到阿仙奴現任教練艾美利今季對奧斯爾嘅「冷待」手法，睇怕奧斯爾到時即使焗住留隊，上陣機會都只會進一步減少，永無翻身之日。



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