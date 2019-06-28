「Cow董」：成立工會去保障球員

在一眾新任當選的足總董事中，前港隊代表陳志康正是首位出任董事職位的前球員，「CowSir」表示希望以之前不同的身分，將球圈前線的一些聲音帶入董事會︰「我曾經係球員，之後做過教練同領隊，我希望將過去見到嘅嘢，喺董事會畀到一啲意見。可能有人會認為我係『紅褲子』出身，但我睇到嘅嘢會係最前線嘅，我唔係話依家嘅董事睇唔到，而係佢哋未必經歷過，希望我之後可以畀到多啲有用嘅意見，推動到多啲嘢畀大家。」



「CowSir」續稱︰「目前球會同足總嘅聯繫，其實唔係咁足夠，喺港超無論班費係1千萬樓下，定去到4、5千萬，但利用到足總嘅支持同聯繫嘅，我覺得可以再深層次啲。例如依家球隊練緊嘅球場質素好唔好，或者時數夠唔夠，比賽嘅時候個場地好唔好，其實呢啲都係好簡單嘅嘢，但可以再做好啲。」



至於由「CowSir」成為「Cow董」後最希望所處理的事情，他坦言希望藉着成立球員工會去保障球員待遇，但同時亦確保情況不會跟球會形成對立局面︰：「有一樣講咗好耐，就係球員工會係需要去發生，球員需要支援，但唔係同球會對立，要去保障球員，因為老闆搞波都想球員安心踢佢隊波，冇理由想球員踢波一路踢波一路做嘢，工會有一啲嘢可以令到球會、球員少啲嘢擔心。依家好多17、18歲嘅球員會有掙扎位，屋企人會唔會支持自己踢職業呢？我希望見到嘅係，啲家長支持個仔去做球星，相信如果球員嘅保障好啲，就會多啲家長正面啲去睇件事，而就算保障好啲都未必要同球會老闆對立。」自陳志康競選董事的消息傳出後，不少圈中人，特別是球員都表示支持，而「阿Cow」就曾謂希望以董事的身份，回饋球圈。

