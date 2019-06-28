離晒譜！沙拿一個決定令埃及變癡漢兵團

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真係世風日下，道德淪亡呀！正喺自己地頭出戰非洲國家盃嘅埃及大軍，日前爆出主力前鋒安亞華達性騷擾多名女性，被逐離大軍醜聞。本來以為趕走呢個網上淫蟲，會令球隊專心比賽，點知喺首席球星穆罕默德沙拿帶頭求情之下，埃及足總今日宣布對安亞華達處分減刑，畀佢歸隊出戰淘汰賽階段。埃及足總呢個決定辣着全埃及女性網民，「癡漢兵團」更成為今日最熱門Twitter網絡標籤，簡直醜出國際呀！



安亞華達因為被踢爆喺網上性騷擾包括埃及裔英國女Model姬娜在內多位女性，日前喺非國盃第2場分組賽前被踢出球隊，不過佢事後作出公開道歉，而名將沙拿就公開力撐，話應該畀多次機會安亞華達，而有其他隊員則表示，球員唔應該受球場以外事件影響佢國腳身份。喺大軍上下齊齊求情之後，埃及足總會長夏尼阿保列達就話感受到球隊嘅團結士氣，決定原諒安亞華達呢個網上淫蟲，將佢停賽令減為分組賽就算數，即係8強賽事開始可以歸隊為埃及出賽。



無視法紀，爭冠大過天，埃及足總呢次決定，就得罪國內大部份網民，尤其係女性網民添。結果今日喺埃及網民最熱門Hashtag就係阿拉伯文嘅「癡漢兵團」，的確極之羞家，仲引起全國爭議。當然，埃及國內都仲有少部份人支持呢支「癡漢兵團」嘅，呢少部份網民就批評其他國民對安亞華達持雙重標準，例如放過部份放蕩女性及同性戀者，總之為保埃及國家隊，一於繼續死撐。



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