冧莊呀！學界傑運最威係佢兩個

葛量洪學界傑出運動員獎頒獎典禮今天（28日）在香港體育學院舉行。喇沙書院的陳政鋒和協恩中學的劉芳盈，繼去年榮膺紫荊盃Sportsboy和Sportsgirl後，今年再把葛量洪港九區最佳運動員獎項收入囊中。新界區終極殊榮則由天水圍循道衛理中學包攬，盛楚殷連續四年成為葛量洪Sportsgirl，首次當選Sportsboy的梁承希不禁笑說：「看著她的新聞長大。」



說到學界年度最佳話題，很多人都會想起喇沙書院在港九區D1田徑比賽，「壓哨」逆轉男拔，重奪失落六屆的男子團體冠軍。喇沙田徑隊長陳政鋒當時負責4X400米接力最後一棒，衝過終點的一刻，眼裏都是激動的淚水，他知道喇沙終於贏了。事隔多月，回想起來仍然興奮：「喇沙的總冠軍榮譽，已經圓滿了我的中學生涯。」獲得葛量洪Sportsboy，無疑錦上添花。主項是400米短跑的他，透露或在大專迎來轉變：「希望嘗試不同項目，終極目標是參加世大運。」



協恩中學「神之隊」遠不止在籃球場稱霸，除了陳欣汶獲選傑出籃球運動員，黃卓寧、蔣思琪、黃悅程和張靜嵐也分別在越野、足球、手球和投球項目獲獎。至於今年帶領協恩籃球和手球隊，獲得學界和精英賽冠軍的劉芳盈，則以Sportsgirl為中學生涯劃上圓滿總結。「很感謝兩位『媽媽』，媽咪給我很多自由，而Miss Yum（任明敏教練）比較嚴格，確保我不會學壞，當然還有一群好隊友的支持。」她續勉勵師妹在人生不同領域邁進：「其實讀書、音樂或運動都一樣，努力不一定有表現，但不努力便什麼都沒有。」



天水圍循道衛理中學包攬新界區最佳運動員獎項，其中「小欄后」盛楚殷連續四年榮膺Sportsgirl，「很驚喜，今年因傷放棄主項100米欄，很幸運能在跳遠和鉛球獲得一金一銅。」聽到這裏，首度當選Sportsboy的梁承希忍不住笑說：「我比她更開心，因為這是我第一次成為Sportsboy！我這種小人物，從小看著她獲獎的新聞報章長大。」乍聽有種酸溜溜的感覺，引來盛楚殷和記者大笑。他續說中學最大遺憾發生在元朗區學界田徑比賽，「今年雖然很幸運獲得兩金，但因為受傷的關係，無法破紀錄，有點失望。」



「2018-2019葛量洪學界傑出運動員獎」頒獎台



最佳男子運動員

陳政鋒（喇沙書院）

梁承希（天水圍循道衛理中學）



最佳女子運動員

劉芳盈（協恩中學）

盛楚殷（天水圍循道衛理中學）