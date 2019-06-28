落實！AC米蘭冇得玩歐霸　益晒呢兩隊

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有公布喇！國際體育仲裁法庭今晚正式宣布，意甲AC米蘭因為過去兩年違反財務公平競技條例，下季被剥奪歐洲賽資格，亦即係話佢哋下季冇得玩歐霸盃，仲帶挈羅馬可以直接踢歐霸正賽，拖連奴則有望踢外圍賽。



查實AC米蘭根本喺舊年夏天就已經被罰，只係當時佢哋上訴成功，禁令先被取消，上屆得以出戰歐霸盃賽事。至於今季佢哋喺意甲拎到第5，本來有資格直接踢歐霸盃正賽，但依家因為再次被判罰，所以就失去出賽資格。暫時歐洲足協並未公布替補球隊，不過一般相信第6位嘅羅馬就會頂上踢正賽，第7位拖連奴就有冇份玩變成從外圍賽踢起。



雖然冇得玩歐洲賽，不過之前意大利傳媒曾經報道，AC米蘭為咗搞番靚盤數，根本一早鋪路唔想玩今屆歐戰，之後仲傳佢哋同歐洲足協達成君子協議，自動放棄歐戰一年，依家真係求仁得仁呀！



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