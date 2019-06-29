保方返祖記　合約中有個特別條款

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意大利傳奇門將保方離隊一季後重返祖記，相信係佢職業生涯爭取歐聯冠軍嘅最後機會，但原來除咗歐聯，佢仲有另一個目標，就係打破馬甸尼嘅意甲最多上陣紀錄，仲因為咁，同祖記簽約時仲有個特別條款，就係要祖記保證今季上陣8場。



原來係咁，41歲嘅保方喺意甲上陣紀錄係640場，而馬甸尼嘅意甲紀錄係647場，保方只比馬甸尼少7場，因此保方今次回歸，就要祖記保證佢喺意甲至少上陣8場，令佢會以648場打破意甲上陣紀錄。



其實呢個紀錄，保方上季唔離開祖記，以佢同阿里基嘅關係，肯定可以輕易打破，但依家祖記由沙利執教，至少上陣8場呢件事，就要等沙利點安排。



不過保方仲有一樣嘢係超越唔到馬甸尼，就係歐聯冠軍，馬甸尼贏過5屆歐聯，保方就未贏過，呢樣嘢真係冇辦法。



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