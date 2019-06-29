【有片】新星打救阿根廷　後腳通大細入靚波

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阿根廷出現新英雄！21歲國米新星拿達路馬天尼斯周六(29日)凌晨在美洲國家盃8強對委內瑞拉，門前後腳通大細入波先開紀錄，連續兩場入波兼首名入球，協助阿根廷以2比0贏波晉級，4強與東道主巴西合演夢幻對決，球王美斯冠軍夢，隨時要靠佢。



拿達路馬天尼斯去年世界盃前落選大軍名單，無緣決賽周，今屆美洲國家盃本來都唔係擔大旗，當阿根廷於分組賽首仗淨吞哥倫比亞兩蛋，領隊史卡朗尼第2場對巴拉圭變陣，拿達路馬天尼斯獲正選亮相，至今連續3仗打正選，上仗對卡塔爾及今仗對委內瑞拉連續兩場入波，在美斯持續走樣嘅亂世中，成功彈起。



今仗此子入波的確係靚，開賽10分鐘美斯左路開角球，阿古路禁區外勁射撻Q，皮球剛好經過拿達路馬天尼斯腳下，佢12碼點前在兩名敵衞包圍下冷靜後腳一送，皮球通埋對方門將大細入網，為球隊先開紀錄領先1比0。



下半場拿達路馬天尼斯仲有擴大比數機會，可惜勁射中柱彈出，戰至74分鐘另一23歲小將盧施素把握阿古路勁射，對方門將彈琵琶機會，近門執雞射成保險球成2比0奠勝。



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