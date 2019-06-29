熱刺斟法國新星　愈斟愈貴

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊，一網睇晒：

https://bit.ly/2wOTjaV



今時今日轉會市場，球員經常海鮮價，價錢日日唔同真係頭痛，例如最近有報道指熱刺即將出手，準備斟介里昂22歲法國潛質中場尼當比利，最初熱刺開價4500萬歐元，但轉頭已變成6200萬歐加浮動獎金，再等幾日仲會升到8000萬歐，升幅相當誇張。



里昂主席歐拿斯接受訪問時表示：「熱刺最初向我哋報價，尼當比利嘅轉會費係4500萬鎊，之後雙方繼續商討，至今仲未有結果，里昂亦唔急。」



佢直接承認自己坐地起價：「尼當比利喺國際賽檔期期間，在法國隊展現天賦，肯定係最佳球員之一，佢值幾錢我唔知，但肯定唔止4500萬歐元，如果我哋再等待一段時間，佢嘅轉會費將會升到8000萬歐元。」



據報道，熱刺已否決6200萬歐元加浮動獎金嘅協議，轉會談判仲未傾得成，照里昂主席嘅講法，呢單交易都冇乜機會囉。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。