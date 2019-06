【美洲盃】烏拉圭食硬秘魯啦！

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:

美洲國家盃最後一場8強戰,將於周六深夜3點由烏拉圭面對秘魯,他們會爭逐餘下的一個4強位置,回看美洲盃歷史,烏拉圭是贏得冠軍次數最多的球隊,總共15次,今屆有「哨牙蘇」蘇亞雷斯拍住卡雲尼及高甸,戰鬥力相當強勁。



賽前剛收到好消息,早排發燒又胃痛的中場嘅盧卡斯托拉拿,將會這場8強戰復出,令到烏拉圭又加多了贏波籌碼,對住分組賽負巴西「五蛋」的秘魯,烏拉圭絕對有足夠能力對付,反而想睇下「哨牙蘇」會否有入球,他現在與古天奴等正爭逐神射手之位。



直播表

周六5:00pm 日乙 大宮松鼠 Vs 金澤薩維根

有線604、603台



周六6:00pm 日職 FC東京 Vs 橫濱水手

有線662、602台



周六9:00pm 女世盃 意大利女足 Vs 荷蘭女足

有線604、603台



周六10:30pm 非國盃 毛里塔尼亞 Vs 安哥拉

無綫 myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



周日0:30am 女世盃 德國女足 Vs 瑞典女足

有線604、603台



周日1:00am 非國盃 喀麥隆 Vs 加納

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周日3:00am 美洲盃 烏拉圭 Vs 秘魯

Now 650、Now E



周日4:00am 非國盃 貝寧 Vs 畿內亞比紹

無綫 myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



周日8:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs FC多倫多

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日10:00am 美職 聖荷西地震 Vs 洛杉磯銀河

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



