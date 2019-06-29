【人物誌】最強萬金油！拿達路上位靠圓滑

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阿根廷喺美洲盃8強輕取委內瑞拉，前鋒小將拿達路馬天尼斯再一次以正選披甲，佢亦連續第2場取得入球。喺阿根廷星光熠熠嘅進攻線，論技術同卡士，保羅戴巴拿同迪馬利亞都喺佢之上，但拿達路馬天尼斯就用自己圓滑嘅踢法，成為阿根廷鋒線萬金油。



唔少球迷批評美斯踢國家隊冇料到，事實上將幾個獨當一面嘅巨星放埋一齊，往往出現1+1少於2嘅反效果。21歲嘅拿達路馬天尼斯上年由競賽會轉投國際米蘭後，並唔係球隊嘅正選主力，最初只係做陣中王牌莫路伊卡迪嘅後備，不過拿達路之後慢慢展示出全面能力，踢10號位置或者翼鋒都交到貨，亦證明佢圓滑踢法可以做「王牌」身邊的男人。



拿達路馬天尼斯嘅特點係勤力、快速、爆炸力兼滿場飛，最重要係擅於逼搶做防守，所以搵佢拍住美斯同阿古路，球隊都可以保持一定防守力。唔講唔知，拿達路爸爸馬里奧都係職業足球員，而且係踢中堅，所以拿達路最初都係踢中堅位置，直到15歲先至改踢前鋒，所以自細已經培育出一定防守意識。



拿達路馬天尼斯唔係最好腳法，但佢爆發力都好驚人，佢就話自己冇特別一個偶像，但就覺得自己同哥倫比亞前鋒法卡奧相似，而阿根廷前鋒迪亞高米列圖就係老師，更自爆決定加盟國際米蘭，都係多得迪亞高米列圖鼓勵。



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