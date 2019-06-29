Playboy女神又發功　智利入4強有運行

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周六(29號)美洲國家盃8強大戰，衞冕嘅智利同哥倫比亞法定時間互無紀錄，最終喺互射12碼階段，由阿歷斯山齊士射入致勝一球，以5比4贏波晉級4強！智利今場驚險贏波，可能多得幸運女神查韋絲背後發功，呢位Playboy女郎賽後狂Po性感相慶祝，仲講明如果智利捧盃，佢會有驚喜畀球迷！



呢場比賽開波波，因為智利大巴塞車遲到，搞到遲開波20分鐘，不過智利今場表現出色，可惜2次入波都被VAR推翻。互射12碼階段，雙方頭4輪都射入，但哥倫比亞嘅威廉迪施路第5輪宴客，智利就有山神射入致勝12碼，成功殺入4強。



智利喺2015年主辦美洲國家盃，擔任《花花公子》女郎嘅性感模特兒查韋絲被選為「美洲盃Babe」，結果智利喺女神打氣下歷史性捧盃，2016年智利再一次奪冠，查韋絲嘅「勝利女神」地位更加深入民心。



今屆智利力爭3連冠，查韋絲當然繼續落力打氣，8強戰前佢就宣布開辦自己網台講波，仲承諾如果智利再次捧盃，佢會有「驚喜」送畀球迷添！智利射贏12碼之後，查韋絲亦即時貼上多張噴血性感相慶祝。咪以為查韋絲只係賣弄性感，呢位智利球會奧希金斯嘅擁躉對足球都有好深認識，例如佢一直批評智利領隊盧達嘅戰術同用人。



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