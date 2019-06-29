馮嘉豪公路計時賽奪冠　梁峻榮力爭世界盃積分

香港公路單車錦標賽今明兩天舉行，今晨（29日）率先在大埔新娘潭進行個人計時賽。馮嘉豪和梁峻榮分列男子精英組冠亞軍，後者下月出征亞洲多國，鞏固世界盃參賽資格。「小女車神」李思穎奪得女子青年組冠軍，她確認八月出戰全青運，忍痛放棄世青舞台。



是次比賽賽道全長十五公里，參賽者分成八個組別，男子精英組壓軸登場。公路單車新星馮嘉豪踩出20分23秒515，以50秒095力壓梁峻榮奪冠，梁嘉儒則造出21分26秒476獲得季軍。馮嘉豪謙稱表現一般：「賽前目標是19分尾，可惜初段踩不到正常功率。隊友最近專注場地賽，沒怎麼踩公路，我才有機會贏。」他透露暑假或隨青年隊到山西訓練，今年目標是在多日賽事獲得前三名。



亞軍梁峻榮近期頻繁參賽，爭奪世界盃資格。除了早前到德國和捷克適應歐洲賽節奏，下月初亦會出征日本、北京等地。「港隊麥迪遜和全能賽分別排名世界第七和第九位，尚算穩陣。但世界盃績分九月截止，當外國選手不斷比賽爭分，我們停下來便會被趕上。」明年東京奧運麥迪遜名額共16隊，港隊目前奧運積名僅僅並列第十六位，梁峻榮坦言「有點危」。他和拍檔張敬樂會先把目標放在十月亞錦賽，續在世界盃和世錦賽作最後衝刺。



女子精英組方面，梁穎儀以23分48秒194奪冠，楊倩玉和逄瑤屈居亞季。剛剛滿十八歲的李思穎，則以25分00秒723登上女子青年組后座。李思穎今年陸續參與成年組賽事，先後出征北京和歐洲場地賽：「比賽剛開始便嚇了一跳，心想為什麼這麼快，才醒覺青年和成年是兩個世界。可能要惡少少，頂在前面。」



她續說未來會跟隨沈金康教練建議，多踩公路鍛練耐力，「很幸運青年時期擁有不錯的位置，成年也要爬上頂！為此思想和體能必須準備好。」由於八月世青賽和全國青年運動會撞期，李思穎無奈放棄前者。七月她將與逄瑤、楊倩玉、梁穎儀等啟程日本參加場地賽，隨後到山西備戰全青運。