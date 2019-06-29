機會難逢！中島翔哉減薪重返歐洲

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為咗爭取亮相歐聯，日本國腳中島翔哉減薪回歸葡超，加盟名門波圖，日內將會官宣！



半年前出乎人意，由樸迪莫倫斯跳槽卡塔爾艾杜哈尼嘅中島翔哉，雖然反覆強調去中東搵食，絕對唔係為咗錢，但係今年1月29日中島翔哉加盟卡塔爾艾杜哈尼，轉會費高達3,500萬歐元（約3.1億港元），打破咗中田英壽保持18年嘅亞洲球員轉會費紀錄，似乎就否定咗佢嘅解釋。



以當時嚟講，中島翔哉嘅身價，比起2001年中田英壽由羅馬過帕爾馬嘅2,840萬歐元（約2.52億港元），同埋2015年孫興民由利華古遜轉投熱刺嘅2,200萬歐元（約1.95億港元）都要高，成為亞洲身價最貴嘅球星。如果攞中島翔哉2018年簽樸迪莫倫斯嘅800萬歐元（約7,104.6萬港元）轉會費去計，呢個24歲「藍武士」國腳，一年間就升值3倍有多。



今次又點呢？今次真係為自己前途嘞。據講中島翔哉係要減薪嘅，收唔番喺艾杜哈尼嘅350萬歐元（約3,108.3萬港元）年薪。不過，波圖個阿爾及利亞左中場巴謙美離隊，必須搵個同型嘅攻擊球員補上，中島翔哉好大機會踢正選，而且波圖新球季連續第9年出戰歐聯，對佢嘅足球生涯大有好處，依家賺少啲，你慌以後搵唔番咩！



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