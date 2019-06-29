麥巴比拒絕續約　逼PSG放人

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根據西班牙《馬卡報》爆料，法國天才翼鋒基利安麥巴比，拒絕提前同巴黎聖日耳門(PSG)續約，目的係逼使PSG「減價」將佢出售畀皇馬。



基利安麥巴比同PSG嘅合約將於2022年屆滿，佢早前已經表明想出外接受新挑戰，盛傳想轉投皇馬，PSG近日提出要同麥巴比續約，都畀佢拒絕。



不過，基利安麥巴比並冇話要今夏就離隊，畢竟仲有3年合約，PSG肯定開天索價，起碼要有2.5億歐元轉會費，先至會放人，估計皇馬唔會用呢個價錢買佢。



因此，基利安麥巴比會再留隊多兩年，等剩下1年合約時，PSG為免人財兩失，到時就會「大減價」。



據悉，呢個安排係基利安麥巴比與皇馬嘅共同默契，事實上，皇馬近年頻頻借「最後1年合約」向目標球會壓價，包括上年夏天以3500萬歐元買泰拔高圖爾斯，以及早前用1億歐元

買夏薩特，兩人都係同車仔剩下1年合約，否則皇馬根本用唔到「低價」簽入佢哋。



皇馬今次又重施故技，等到2021年再出手簽基利安麥巴比。麥巴比依家只係20歲，唔怕磨多兩年。



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