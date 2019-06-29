【有片】熱爆全球 小球迷鬧爆曼聯係垃圾
2019年06月29日 19:01
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(Getty Images/互聯網)
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自從費格遜退休之後，曼聯好似冇咗靈魂，表現長期浮浮沉沉，令人失望，連小朋友都睇唔過眼。
近日有一段訪問熱爆全球，1位曼聯小球迷接受電視台訪問時，直斥現時所有曼聯球員都係垃圾。
當時呢位小紅魔球迷正參與足球訓練，其後有記者訪問佢，雙方對答內容如下：
記者：「你將來有冇打算成為1位球員?」
小球迷：「有，希望得啦。」
記者：「你最鍾意邊支球隊?」
小球迷：「曼聯。」
記者：「咁你最鍾意邊位曼聯球員？」
小球迷：「一個都冇，佢哋全部都係垃圾。」
記者即時忍唔住大笑：「咁蘇斯克查呢？你應該喜歡佢啦？」
小球迷：「係，佢係一位傳奇。」
雖然訪問只有短短幾十秒，但已經道出所有曼聯球迷嘅心聲，難怪呢段片立即喺網上瘋傳，仲成為英國各大傳媒報道焦點。曼聯球員聽完，真係要好好反省一下。
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