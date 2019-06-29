石偉雄追求極致 將赴波蘭改善「李世光跳」瑕疵

憑「李世光跳」拿下兩站世界盃冠軍而再登上體操事業高峰的「跳馬王子」石偉雄，很快又要踏上征途為爭取2020奧運資格而努力，他周六（29日）出席賽馬會青少年足球領袖計劃擔任嘉賓時透露，下月12日將到波蘭進行一個月集訓，希望改善動作瑕疵，為10月世界賽挑戰真.李世光等強手作出準備。



石仔是世上5位能成功演繹「李世光跳」（笠松轉體270度後空翻兩周）的其中一人；沒有最好、只有更好，再過2星期他便去波蘭苦練：「主要希望改善我在這動作『歪斜』問題，之前我在空中的動作偏了少少，只要改進到就會改善到落地穩定性，令落地扣分更少。」



跟據規例，要打入2020東京奧運，一是運動員於今年德國世界體操錦標賽的單項爭得前三，二是在8站指定世界盃中計算最高3站得分，最高分一位可登上東奧列車。究竟石偉雄爭世界賽前三的難度有多大? 信心有幾強?



「世界賽跳馬最大對手是北韓的李世光及南韓的梁鶴善，梁鶴善已贏了2站世界盃。另外還有俄羅斯Denis（Denis Ablyazin)，他已一段時間未有出現比賽，但他在2012及2016年奧運都拿過獎牌，實力強勁。」



「我的動作有一定難度分，能否成功則視乎臨場，其實每人都有壓力，世界賽時看誰頂得住壓力，發揮得最好。」石仔於世界賽亦會出戰全能項目。



傷患令石仔錯過了2016年奧運，他坦言好渴望踏上東奧舞台，為了目標，每天都很小心訓練，以免傷病出差池。



「未來有不同的挑戰，我會繼續為將來比賽裝備好自己，看回自己幾年前，只是去思量這個動作（李世光跳），仍未有實踐。如今做到出來，即使仍有瑕疵，上個月兩站都實踐到，無後悔到，因做到自己一直想做的事。」



石仔亦勸勉香港人，特別是年青人：「每個年青人都不要看輕自己，要相信你都可以做得到，唔好質疑自己。無論遇到甚麼困難，要堅持！」