奧翔啟動！黃金寶教同學仔挑戰體能極限

第一屆校際體能挑戰賽暨賽馬會「奧翔」計劃啟動禮周六（29日）假九龍公園體育館舉行。賽馬會「奧翔」計劃致力透過在學校推廣體適能訓練，鼓勵學生恆常運動及學習奧林匹克精神。計劃今年首度舉辦校際體能比賽，邀請超過25所中學的學生來較技體能。



校際體能挑戰賽在當日進行了U14、U16和U19的男女子個人賽、男女子隊際賽，以及混合隊際賽競逐。運動員要需鬥快完成包括開合跳、深蹲等10組體能動作。過程中，他們除了需要鬥力，還要鬥「志」，才能得以完成整套動作。



經過一番龍爭虎鬥，各組別冠軍先後誕生，其中圓玄三中榮膺男女子個人賽U19冠軍。就讀中五的Obaid-Ul-Haq以1分45秒04贏得男子組冠軍，雖然贏得金牌，但他坦言自己的體能並非強項：「我體能本身好差，覺得呢個比賽好難。」專項是田徑短跑的「Obaido」認為自參加賽馬會「奧翔」計劃後，雙腿的力量和持久力有所增強，對專項運動受益匪淺。他藉此感謝體育老師張展威在今次計劃備戰時的悉心指導：「佢叫我要記低啲step，慢慢訓練時做，仲畀咗唔少鼓勵我，有佢我先攞到呢個冠軍。」同校並贏得女子組冠軍的邱詠琪，以1分56秒11完成比賽，她指出自從參與計劃後，自己在排球和單車運動上的體能也增強不少。



另外，航海學校以11分25秒98成績奪得男子隊際賽冠軍。 成員王顥峯認為，今次比賽奪冠關鍵在於他們能汲取初賽時的教訓，以及隊內團結。另外，這隊體能冠軍隊原來平常在學校是一起步操的，另一位成員鄭鍵棓承認，「奧翔」計劃能讓他們發揮團隊精神：「步操建立我哋嘅默契，所以平時體能練習時會提點大家應該點做。」



「奧夢成真」計劃項目發展幹事黃金寶認為，賽馬會「奧翔」計劃為同學提供平台作體適能測試和訓練，希望他們能藉比賽有所啟發。另外，「阿寶」認為當團隊比賽時，同學互相幫助能促進團隊合作和校內氣氛：「佢哋有時可能有啲動作做得唔夠規限，同學之間互相開玩笑咁鼓勵番隊友，從而培養出團隊精神。」



賽馬會「奧翔」計劃啟動禮在活動當天中午舉行，大會邀請了港協暨奧委會會長霍震霆先生GBS, JP、民政事務局體育專員楊德強先生JP、香港賽馬會慈善事務高級經理（體育及環保）鄧詠茵女士、港協暨奧委會副會長胡曉明先生SBS, JP及港協暨奧委會義務秘書長王敏超JP主持啟動儀式，和為男子決賽主持鳴槍儀式。