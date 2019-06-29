赴英國跟曼聯學做領袖　這些機會屬於6小福

玉不琢、不成器，一班年輕人透過「賽馬會青少年足球領袖計劃2019」的訓練，上了人生寶貴的課堂，結業禮亦是嘉許禮，席上眾人笑容滿滿，分享成果，膺得6位優秀學員獎其中之一的黃兆田坦言，計劃令他得到豐碩收穫，得着實在太多：「經過足球領袖訓練計劃，我比以前更有責任心及勇氣。」



馬會周六（29日）在跑馬地為該計劃學員進行嘉許禮，及頒發證書，並公布6名優秀學員得獎名單，他們包括麥浩政、胡展禧、陳浚晞、黃兆田、程銘鋒及Muhtasim Istiaq Shifte，眾人將於暑假前赴英國曼徹斯特，隨曼聯足球會參與社區活動。



就讀仁濟醫院董之英紀念中學的17歲學生黃兆田，高興自己當選並有機會到英國學習：「我自己都喜歡踢波，希望到英國認識當地的足球文化。」「好開心自己在計劃中學到很多，像踏單車，簡直一試難忘。以前自己做事沒多責任心，但現在明白到要有責任，會認真做好當下每一件事。」



另一優秀學員來自張祝珊英文中學的Shifte，他形容自己由害羞變得大膽：「以往不敢與人溝通，但透過訓練中參與不同活動，包括落區及參與足球嘉年華等，挑戰讓我明白合作的重要性，這亦是做一個真正的領袖的要素。」看Shifte說話頭頭是道，很難想像他在數月仍是一名怕醜小子呢！