巴塞搶簽赫傑囝囝　未來10號交畀佢

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根據西班牙《每日體育報》爆料，巴塞隆拿即將簽入伊蘭斯赫傑，無錯，佢就係羅馬尼亞球王赫傑嘅兒子。



呢位20歲新星已晉身羅馬尼亞大國腳，早前更協助羅馬尼亞U21爆冷打入今屆U21歐國盃4強，可惜被德國U21淘汰。



伊蘭斯赫傑同爸爸一樣，都係身穿10號球衣，可以勝任中場或者前鋒，佢喺今屆U21歐國盃，踢4場入2球，立即引起巴塞隆拿關注，並計劃用800萬歐元向羅馬尼亞球會維杜魯收購伊蘭斯赫傑。



值得一提，呢間球會嘅老闆正正係赫傑，並擔任教練，相信佢為咗囝囝前途着想，應該願意放伊蘭斯赫傑畀巴塞。



赫傑球員時代曾於1990至92年效力皇馬，1994至96年效力巴塞，威盡西甲。伊蘭斯赫傑身為球王之後，如果可以加盟巴塞，的確值得期望，話唔定將來美斯退休後，巴塞10號球衣就會交畀伊蘭斯赫傑。



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