堅慘！烏拉圭食3鋪詐胡再被淘汰

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美洲國家盃4強全部誕生，周日(30日)凌晨最後1場8強大戰，烏拉圭攻足全場，兼食咗3鋪詐胡，最終只能與秘魯踢成0比0，到互射12碼更因蘇亞雷斯首輪射失，結果以4比5慘遭淘汰，秘魯殺入4強，將與智利爭入決賽。



今屆美洲國家盃悶到暈，4場8強賽事只有阿根廷對委內瑞拉有入波，其餘3場都係0比0，今場烏拉圭對秘魯又係咁樣，星光熠熠嘅烏拉圭全力出擊，攻勢甚多，雖然3次破門，無奈全部越位在先，過唔到VAR。



上半場29分鐘，迪阿拉斯卡達門前勁射破網，可惜入波前隊友越位在先，食第1鋪詐胡；下半場59分鐘，卡雲尼單刀破網，但佢攞波時已經越位，又食詐胡；臨尾烏拉圭又入波，今次輪到蘇亞雷斯近門撞入時已經越位，食第3鋪詐胡。



互射12碼階段，蘇亞雷斯首輪就射失，之後兩隊全部入晒，就係咁，烏拉圭輸4比5出局，哨牙蘇淚灑球場。



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