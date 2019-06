【非洲盃】東道主埃及半力照贏

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:

非洲國家盃A組賽事,由東道主埃及對烏干達,埃及兩戰全勝,入3球未失1球,已經提前出線,今場預計會輪換,主力射手穆罕默德沙拿,今場可能會抖抖,畀佢養精蓄銳應付淘汰賽。



烏干達以1勝1和排小組第2,今場和波都出線,不過遇上主隊埃及,他們的如意算盤未必打得響,埃及展現強勢,就算收起主力,其餘副選都會全力爭取贏波,主勝賠率唔算太熱,值得支持。



名家:邪神



