【人物誌】一次意外！雲比沙卡變英超蜘蛛俠

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曼聯新兵雲比沙卡以5,000萬鎊轉會費加盟，自然成為球壇天之驕子，呢位21歲新星被視為英超最強右閘之一，但原來雲比沙卡最初係踢翼鋒，仲視亨利為模範球員，直到一次「意外」先至發現自己真係潛能，仲獲贈一個「蜘蛛」嘅外號！



雲比沙卡係水晶宮青訓產品，最初佢嘅位置係翼鋒，不過喺16/17球季，U23教練李察梳爾喺一課練習叫佢客串右閘，點知效果出奇咁好，雲比沙卡接受曼聯官方電視台訪問亦有講及：「當我練習嗰陣面對韋費特沙夏，令我明白自己真正長處，令我知道面對英超頂尖球員係咩情況，我覺得自己3大特長係扭波、速度同攔截。」



攔截的確係雲比沙卡嘅一大賣點，佢上季係英超攔截次數第3多球員(129次)，僅次於伊祖沙古爾(142次)同尼迪迪(143次)，呢種能力亦令佢得到「蜘蛛」嘅稱號，雲比沙卡解釋：「當我出腳攔截嗰陣，伸腳嘅長度同埋攔截範圍，都好似蜘蛛咁，所以就有個咁嘅綽號囉！」



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