PSG減價放尼馬　古天奴阻住地球轉！

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法國《巴黎人報》報道，巴黎聖日耳門(PSG)撳低咗對尼馬嘅標價，由原來要求嘅3億歐元，降到1.3億歐元加兩名球員，不過巴塞隆拿依然猶豫緊，佢哋希望尼馬減薪20%至2400萬歐元。



成單嘢拖拖拉拉咁耐，除咗金額問題，主要係巴塞希望送走菲臘比古天奴，但就極力想留住奧士文尼迪比利，交換人選同聖日耳門傾唔掂數。西班牙《體育報》仲話，巴塞亦嫌尼馬人工高，要佢減薪至2400萬歐元，即係比喺PSG賺少600萬歐元先考慮。



由於PSG內部對尼馬已經忍無可忍，佢未經杜曹同意就提前返巴西備戰美洲盃，又自爆希望轉會，簡直視球會如無物。仲有係單強姦案，雖然證據唔充分，女事主Najila近日仲被質疑案件發生7日之後，先去搵醫生驗下體分泌物，尼馬基本可以脫罪，不過成個鬧劇令巴黎聖日耳門非常尷尬。



而且巴黎聖日耳門都計過數，自2017年夏天加盟巴黎以嚟，尼馬已經使咗球會8,900萬歐元，佢仲剩3年合約，照計PSG仲要畀多佢1.33億歐元，賣番出去好過貼錢買難受，問題係巴塞都十五十六，搞到PSG冇法子馬上甩手。



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