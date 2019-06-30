【有片】久保建英感人告別　直踩皇馬一隊！

終於告別日職，即將成為皇馬一員嘅「日本美斯」久保建英，職業足球新起點原來都高人一等，踢B隊已經享受緊甲隊待遇！



FC東京星期六(29日)主場4比2擊敗橫濱水手，喺呢場日職榜首大戰全取3分，以勝利為18歲新紮國腳久保建英轉投皇馬舉行壯行會。喺3萬幾觀眾面前，呢位啱啱成年嘅小朋友，接受全場歡呼同獻花，仲畀東京隊友拋起慶祝，久保建英致詞時好感慨咁話 ：「做呢個決定好艱難，但我為自己飛向世界感到自豪，而且永遠唔會忘記我喺東京嘅時光。」



話就話久保建英加盟皇馬第1年，需要落B隊卡斯蒂亞踢西丙，跟新任主帥魯爾學嘢，但係久保建英已經享受緊甲隊各種待遇。7月歸隊報到之後，佢平日會跟甲隊訓練，仲會參加埋皇馬喺美國、德國嘅季前熱身賽。尤其係年薪方面，久保建英收緊甲隊球員級別嘅稅前200萬歐元（約1,776.6萬港元），實收120萬歐元（約1,066萬港元），比起B隊平均年薪13萬歐元（約115.5萬港元）多近10倍，呢個數目查實喺歐洲唔算太低，仲高過剛啱重投祖雲達斯嘅保方，事關保方都係得150萬歐元咋。



據講皇馬內部對久保建英非常睇好，佢喺美洲盃亮相當日，會長皮里茲就私下向球會工作人員詢問佢踢得好唔好。一名皇馬內部技術人員都話：「久保建英係喺歐洲足球環境長大，完全能夠適應呢度嘅足球風格，又講到一口流利嘅西班牙話，咁係有極大幫助嘅。」



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