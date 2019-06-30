曼聯奇招解困！反格拉沙遊行20曼人出席

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曼聯近年成績大倒退，唔少球迷認為係「吸血班主」格拉沙拖累，佢2005年將曼聯私有化後令球會陷入巨額負債，截至上年曼聯債務仍然高達5億鎊，直接影響球會同曼城等豪門競爭力。有「反格拉沙」團體近期再次發動遊行，網上號召球迷喺英國時間周六(29號)去奧脫福球場外示威，但係勢估唔到，成個遊行最高峰都只係得20「曼人」出席，結果只係循例拉下橫額就結束。現場英國記者表示：「呢次反格拉沙遊行悶到爆炸，最多人嗰陣都係得20個人，去隔離曼聯專門店買嘢嘅人仲多！」



事前以#GlazersOut為口號喺網上獲得大力支持，主辦組織事後解釋今次遊行失敗係因為宣傳時間不足，加上撞正英國近年最炎熱一日以及好多球迷外遊，所以先至集合唔到更多人。不過有網民就話，曼聯其實係故意將雲比沙卡簽約拖延到遊行前先至公布，成功分散球迷注意力，而且仲引咗人去專門店買波衫添！



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