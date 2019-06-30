【東體爭議】朗尼：尹戈爾100%勁過費格遜！

曼聯傳奇費格遜被球迷公認係史上最佳領隊之一，而荷蘭名帥尹戈爾執教曼聯嘅日子劣評如潮，不過作為曼聯名宿嘅朗尼，近日接受訪問居然爆出「尹戈爾勁過費格遜」嘅論調，真係匪夷所思！



效力曼聯長達13年嘅朗尼，唔單止係費格遜一手簽入，而且仲合作過9年咁耐，不過被問到邊個係佢心目中最佳領隊，朗尼竟然回應：「尹戈爾絕對係我合作過嘅最佳領隊，100%肯定！佢嘅戰術修養、對比賽細節嘅準備，我都覺得好神奇，呢啲係我從未見過，我真係好仰慕佢，將來我做領隊一定會用番佢嗰套。」



事實上，朗尼雖然同費Sir合作多年，不過周不時傳出兩人不和消息，費格遜臨退休之前就踢爆朗尼曾經提出轉會要求，唔知朗尼係咪懷恨在心呢？



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