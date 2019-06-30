【有片】墮落天才！癲佬史奈達搞事被捕！

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數荷蘭近10年天才球星，好波之人史奈達肯定係其中一個，呢位踢過阿積士、皇家馬德里、國際米蘭等豪門嘅進攻中場，依家正喺卡塔爾落班養老，不過近日就爆出大醜聞，據報佢喺烏德勒支疑似醉酒後，跳上一架車嘅車頂大肆破壞，已有老婆嘅佢仲當然同神秘金髮女郎Kiss，成個過程被閉路電視拍低晒，史奈達事件亦因刑事毀壞被警方拘捕。



荷蘭媒體《Algemeen Dagblad》報道，史奈達上周日返烏德勒支期間，當晚飲醉酒後四圍搞事，跳上路邊一部車嘅車頂狂跳狂踢，有傳聞話佢甚至喺車頂小便(CCTV未有影到)，曝光嘅影片所見，史奈達一度同一名金髮女郎錫錫，而呢位女士並非史奈達老婆約蘭迪。



荷蘭警方證實，佢哋喺事件中以刑事毀壞罪名，拘捕咗一名35歲光頭男子，但拒絕確認被捕人就係史奈達。荷蘭傳媒指受到破壞嘅汽車係屬於一對老夫婦，佢哋接受史奈達6,000歐元賠償後，已經決定唔再追究，史奈達亦已經獲釋。



現年35歲嘅史奈達，上年1月加盟卡塔爾球會艾加拉法，拎到1個盃賽冠軍，佢11場聯賽上陣亦有6球進帳，寶刀未老。



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