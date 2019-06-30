性騷擾受害人被恐嚇：沙拿令我返唔到埃及！

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊，一網睇晒：https://bit.ly/2wOTjaV



埃及早前爆出醜聞，前鋒安亞華達被踢爆網上向多位女士進行性騷擾，結果被足總踢出非洲國家盃大軍，不過王牌球星穆罕默德沙拿就公開為隊友求情，認為足總處分太過嚴厲，最終令安亞華達得以重返國家隊。成件事形勢急轉，即使安亞華達已拍片道歉認錯，但公開呢件醜聞嘅埃及裔英國女Model姬娜，竟然成為眾矢之的，佢自爆收到數千過恐嚇訊息，令佢唔能夠返家鄉埃及。



姬娜控訴：「呢個人(沙拿)係埃及嘅神，大家唔再當佢係足球員，而係一個永遠唔會錯嘅神。依家我就慘，我唔可以返埃及探屋企人，因為出到街就會畀埃及球迷打，而最令我驚訝嘅係，成件事根本同沙拿冇關係。我明白沙拿出發點係想支持一個隊友，但係佢可以私底下去做，鼓勵安亞華達公開道歉同改過自身，但係依家佢高調撐隊友，就令我陷入痛苦，其他人會因為沙拿而對我加倍侮辱。」



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。