「伽利略」拆解雷恩斯攞命意外！無關飛車

前阿仙奴、皇馬、馬體會球星雷恩斯一個月前撞車喪生，一名西班牙「神探伽利略」透過現場痕跡推斷，事故原因其實係爆軚，雷恩斯並唔算嚴重超速！



早前有西班牙媒體披露，前西班牙國腳雷恩斯出事時駕駛嘅賓士Brabus S500，速度高達每小時200公里，但係調查道路安全及交通嘅司法專家否認呢個說法。專家Francisco Galadi喺《塞維利亞日報》發表一篇文章，認為當時嘅車速，實際只係每小時130至135公里左右。佢話：「我做咗各種各樣嘅計算，得到結果同先前講嘅超高速非常唔同。你可以喺路面睇到4個車軚痕。呢4個痕跡入面，有一種現象表明係屬於某種金屬同瀝青發生摩擦形成。喺我嚟睇，毫無疑問就係車軚鋁邊外緣，正因為咁樣，佢對汽車失去咗控制。」



另一名專家Miryan Moya 分析車禍細節之後，同樣認為當時雷恩斯架車最多行到時速128公里，喺嗰個區域嘅道路，行車限速係每小時120公里，所以雷恩斯唔算嚴重超速。唔係嚴重超速都咁大鑊？係咪另有內情定好似「神探伽利略」所講？目前仍然等緊進一步嘅細節報告。



6月1日雷恩斯駕車喺塞維利亞附近烏特雷拉市A-376高速公路上失事，全車盡毀着火焚燒，佢同侄仔不幸罹難，坐喺司機位側邊嘅堂兄卡達朗勉強執番條命，但身體有65％燒傷，已經留醫3個幾星期，近日仲接受過緊急手術。



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