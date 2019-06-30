高層放料　曼聯今夏必買巨星

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曼聯今夏已經迅速簽入2位新兵丹尼爾占士、雲比沙卡，但兩位都係剛冒起嘅年輕球員，名氣不足，「追星一族」球迷難免失望。



不過，各位紅魔鬼球迷可以放心，球會行政總裁伍德沃德已經寫包單，揚言必定會簽入「令人激動」嘅巨星。



英國《鏡報》爆料，伍德沃德曾經向球會內部人士發出一封電郵，內容話正式努力爭取簽入球星，佢話：「雖然目前轉會市場交易價格非常高昂，而且各種傳聞滿天飛，為大眾帶來誤導，但管理團隊一直都同領隊保持溝通，幕後工作人員亦正在努力工作，目標係簽入更多令人激動嘅球員。」



伍德沃德並冇開名邊位係「令人激動」嘅球員，英國《每日郵報》指應該係基沙文，因為呢位法國國腳已宣布離開馬體會，但盛傳會簽佢嘅巴塞隆拿，仍然未出手。



有消息指，巴塞只係視基沙文為第二選擇，一旦成功回購尼馬，就會放棄基沙文。曼聯想用呢個論點，遊說基沙文成「魔」，好過畀巴塞當成「後備」。



根據合約，7月1日開始基沙文嘅毀約金會由2億歐元下降到1.2億歐元，曼聯買得起啦。



事實上，費格遜退休之後，曼聯每年夏天都有貴價球員加盟，2014年用6700萬鎊買迪馬利亞、2015年用5400萬鎊買安東尼馬迪爾、2016年用8900萬鎊買保羅普巴，2017年用7500萬鎊買盧卡古，上年5300萬鎊買費特洛迪古斯。



不過，呢班貴價貨表現都令人失望，希望今年會例外啦。



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