大衞施華做曼城新隊長　有戰略意義

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曼城原本隊長高柏尼離隊之後，領隊哥迪奧拿終於宣布新隊長人選，就係中場大衞施華。



呢位33歲西班牙老將踢埋來季，就會離隊，哥帥想用隊長臂章，向佢作出最後致敬，並呼籲球隊上下及球迷支持呢位新隊長，珍惜佢餘下每1場比賽。此舉同時可以振奮軍心，令球隊更加團結，有利新一來爭標，都係哥帥一招戰術部署。



大衞施華2010年由華倫西亞加盟曼城，幫球隊捧過4次英超、2次英足盃及4次英聯盃冠軍，可以話係「藍月亮王朝」嘅開國功臣，由佢接任隊長之位，絕對實至名歸。



大衞施華已宣布將於明年天夏離隊，剛好為曼城效力10年，如果佢可以隊長身份，明年再為曼城捧英超或歐聯冠軍，咁就真係十全十美。



值得一提，費蘭甸奴會做第2隊長，奇雲迪布尼做第3隊長，由於前者已經34歲，喺曼城嘅日子已經無多，下一任隊長好可能係奇雲迪布尼。



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