青少年聯賽足總盃 7.14約定你

上周五（28日）晚除了是「2019年度第一次會員特別大會」外，亦是「青少年聯賽（足總盃）」多個組別產生決賽組合的大日子，包括U15、U16及U18。其中U15將由傑志與「奇兵」九龍城爭雄，而U16則由元朗與南華合演冠軍戰，至於U18終極戰，衞冕的南區將再遇傑志。3場決賽將於本月14日（周日）假蒲崗村道公園上演，歡迎各位球迷到場支持，為香港足球的未來打氣！



U18●宿敵對決 南區再鬥傑志



今季在「賽馬會青少年聯賽(U18-甲組聯賽)」分奪冠、亞軍的南區和傑志，繼上季再一次在「青少年聯賽（足總盃）」決賽碰頭。（決賽開賽時間︰7月14日下午4時）



南區在聯賽以21戰16勝3和2負得51分封王，與傑志同樣攻入59球，惟失球數字卻一枝獨秀，僅失17球。「入球多、失球少」這個本錢，令南區在今屆「足總盃」逢關過關，首圈先以6比0擯走元朗，繼而在8強以3比1淘汰標準流浪。到上周五的4強大戰面對理文，南區再一次展現出強勁鋒力，上半場先由陳俊洛頭槌建功，打開紀錄；易邊後，再藉鍾樂然梅開二度，以及鄭進泓和盧康華各入一球，以5比0贏波殺入決賽。



上季屈居亞軍的傑志，今季捲土重來，在聯賽以21戰14勝2和5負獲得44分的「藍鳥」，首圈慨贈九龍木球會「5蛋」，之後在8強以3比0贏香港飛馬。去仗4強火併聯賽季軍車路士足球學校（香港），憑港超球員陳晉一梅開二度，加上于楊及馬俊樂的入球，得以4比1取得決賽入場券。



【今季聯賽對賽】

26/4/2019●南區 2:0 傑志

15/2/2019●傑志 0:1 南區

7/12/2018●南區 3:0 傑志



U16●老牌球會碰頭 元朗激鬥南華



今季「青少年聯賽（足總盃）」U16決賽，出現了頗新鮮的組合，由「賽馬會青少年聯賽（U16-甲組聯賽）」「4哥」元朗，與季軍球隊南華，力爭登上冠軍寶座。（決賽開賽時間︰7月14日下午1時30分）



於「賽馬會青少年聯賽（U16-甲組聯賽）」以第4名衝線的元朗，戰績為21戰13勝1和7負得40分，表現平穩。相比下，在足總盃的演出則搶鏡得多，先在首圈以19比0蹂躪觀塘，8強遇上九龍木球會，雙方法定時間踢成2比2，最後憑互射12碼以5比4晉級。去仗在4強鬥標準流浪，先由江仲修為球隊先開紀錄，儘管及後遭對手追平1比1完上半場，但下半場黃啟聰頂入一球，足以2比1力克對手，躋身決賽。



元朗決賽之對手，正是「賽馬會青少年聯賽（U16-甲組聯賽）」季軍南華，於聯賽錄得21戰13勝2和6負得41分的「少林寺」，首圈3比1淘汰東區，之後在8強以2比1擊敗駒騰。連過兩關的南華，到4強終遇上巨大阻力，法定時間與聯賽「老二」香港飛馬踢成「窿窿」，最後憑互射12碼以5比4獲勝。



【今季聯賽對賽】

17/5/2019●南華 2:0 元朗

15/2/2019●元朗 2:1 南華

17/11/2018●南華 3:1 元朗



U15●「破百」球隊交鋒 傑志九龍城鬥「士哥」



在「賽馬會青少年聯賽(U15-甲組聯賽)」同樣攻入超過100球的傑志和九龍城，將會在「青少年聯賽（足總盃）」U15決賽，鬥攻鬥入波！。（決賽開賽時間：7月14日上午11時）



今季「賽馬會青少年聯賽(U15-甲組聯賽)」三甲球隊傑志、港會和九龍城，在入球方面皆錄得「破百」的驚人數字，當中「1哥」傑志的戰績為21戰17勝2和2負得53分，僅失8球卻攻入119球，乃聯賽中入球第二多球隊（亞軍港會攻入130球）。力爭成為「雙冠王」的傑志，在「足總盃」首圈先以12比0喪炒大埔，之後8強對理文以4比0贏波，去仗4強憑趙聡悟，以及烏天賜上下半場各入一球，以2比0淘汰香港飛馬。



若果在聯賽攻入119球的傑志是「喪攻王2號」，那麼攻入115球的九龍城則是「喪攻王3號」了！奪得「賽馬會青少年聯賽（U15-甲組聯賽）」季軍的九龍城，聯賽戰績為21號戰13勝3和5負得42分，不僅入球屬聯第3多，18個失球亦是第3少，表現可人。九龍城在足總盃首圈以10比1淘汰南區，8強面對南華再以6比1贏波晉級，剛戰4強保持喪攻本色，以9比1大炒屯門，奪得決賽一席。



【今季聯賽對賽】

17/5/2019●九龍城 1:1 傑志

1/3/2019●傑志 3:0 九龍城

7/12/2018●九龍城 2:1 傑志







【7.14「青少年聯賽(足總盃)」決賽日】



日期︰7月14日(周日)

地點：蒲崗村道公園人造草1號場

●上午11時

U15決賽：傑志Vs九龍城

●下午1時30分

U16決賽：元朗Vs南華

●下午4時

U18決賽：南區Vs傑志









