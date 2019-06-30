皇馬終於甩難　國米肯接收巴利

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皇馬教練施丹一直想出售或者借走「打工皇帝」加里夫巴利，節省人工支出，以便簽入其他球員。



不過，之前傳出對呢位威爾斯國腳有興趣嘅熱刺、曼聯，最後都打退堂鼓。好彩依家終於有球會主動提出借用加里夫巴利，就係國際米蘭。



國米新教練干地想於今夏簽入多位猛將，目標人物有盧卡古、迪斯高等，但仲未得手，依家睇中埋加里夫巴利。國米傾向於借用，畢竟收購呢位「玻璃腳」，存在好大風險。



國米現時左右翼主要由比列錫同保列坦奴出任，干地希望借用加里夫巴利之後，可以提升側擊力，為鋒線創造更多入球機會。



同埋國米上屆歐聯分組賽出局，干地認為加里夫巴利過去為皇馬踢歐聯嘅經驗豐富，有助改善球隊呢方面嘅弱點。



不過，加里夫巴利年薪達1700萬歐元，國米會唔會畀足呢份人工，定係同皇馬互相分擔，成為今次轉會最難解決嘅問題。



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