法媒爆料：利物浦想重簽古天奴

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊，一網睇晒：

https://bit.ly/2wOTjaV



今夏兩大轉會焦點都同「返母會」有關，一個係尼馬返巴塞，另一個係古天奴返利物浦，兩單轉會關係密切。法國傳媒爆料，巴塞原本諗住用古天奴加現金，向巴黎聖日耳門交換尼馬，但操作期間發現，原因利物浦有興趣重簽古天奴回巢，令事情變得複雜。



菲臘比古天奴正協助巴西參加美洲國家盃，並殺入4強，下仗會對其巴塞隊友美斯領軍嘅阿根廷，合演美洲超級打吡，對於自己前途，古仔坦言：「我已經向巴塞表達轉會意願，現階段專注為巴西爭冠，但我唔知道會否再為巴塞效力。」



古天奴會否被交換去PSG，法國傳媒相信叫唔少風，法國《Le10Sport》報道，古天奴宣布唔會加盟紅軍死敵曼聯後，利物浦開始考慮重簽古仔，幫助佢離開巴塞。報道指高普奪得歐聯冠軍後，正希望增強陣容，新球季衝擊英超寶座及歐聯，而古天奴係合適人選。



去年初古天奴以1.42億鎊轉會巴塞，目的係希望奪得歐聯寶座，點知佢離隊後，利物浦連續兩屆打入決賽，更於剛結束球季成功捧盃，如果利物浦願意重簽，古仔將難以拒絕。



另有報道指，巴塞打算以9000萬鎊出售古天奴，利物浦簽番佢都仲有賺；不過仲有一個問題，就係利物浦球迷反應如何，事關古仔當日扭計離隊，激怒廣大紅軍擁躉，所以未必歡迎佢回歸喎。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。