罰球自編自導射入　沙拿弗爆埃及霸氣晉級

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非洲國家盃A組最後一輪周一(1日)凌晨舉行，東道主埃及在已經提前出線下繼續打好波，以2比0贏烏干達，3戰全勝入5球0失球晉級，霸氣十足，王牌射手穆罕默德沙拿不但冇輪換，更自編自導射入靚罰球，捧場客錫晒佢。



埃及在今仗之前已兩戰兩勝出線16強，第3場抖抖都好應該，但沙拿決定照踢，仲砌足全場，結果佢嘅努力有回報。開賽36分鐘，沙拿在禁區頂偏右位置控球被侵犯，球證判罰球，沙拿親自操刀，皮球彎過人牆急墜近柱入網，為埃及先開紀綠，完半場前隊友再添1球，埃及最終以2比0贏波，全勝晉級。



沙拿在今屆非洲盃個人累積兩球，狀態愈來愈好，而佢為埃及亦累積上陣67場射入42球，由於埃及係主辦國，沙拿順理成章成為賽事生招牌，只要佢繼續保持好表現，埃及繼續晉級，今屆賽事氣氛都唔會差。



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