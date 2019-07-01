15歲香港馬術新星　有個贏冠軍的秘密

「生命很短暫，我希望過一個快樂和有意義的人生。」15歲香港馬術新星鍾子翔（Vincent）年紀雖小，卻懂得甚麼是珍貴。先後贏得「香港賽馬會亞洲青少年大獎賽」及「國際馬術聯會一星級大獎」冠軍後，Vincent繼續朝更遠的目標進發。對於今個暑假也即將被一連串集訓填滿，他只有滿滿的期待︰「騎馬的時候我就快樂！」 圖/文︰余樂詩



年度五星級馬術盛事「浪琴表香港馬術大師賽」今年2月舉行，在新設的「香港賽馬會亞洲青少年大獎賽」，香港賽馬會青少年馬術隊成員鍾子翔成為唯一兩回合都沒有罰分的選手勇奪冠軍。夢想成為專業騎手的Vincent說，很想讓主場粉絲覺得當天是值得入場，「這個五星級大賽令我有機會現場觀看世界級選手比賽，獲得了很多寶貴的經驗，例如他們賽前會做甚麼準備，比賽時如何處理不同的狀況等。那次有很多主場粉絲支持，能夠在他們面前拿到好成績，感覺很棒。」



感恩遇上愛駒Angel

兩個月後，Vincent又在國際馬術聯會一星級大獎賽（120厘米）與愛駒Angel勇奪冠軍。「Angel是我最喜愛的馬。牠很愛睡，但比賽時又會很有衝勁，性格和我很相似。」9歲的Angel是Vincent父親為他精心挑選的良駒，至今已合作兩年。他的父親一直以行動支持兒子的夢想，每星期五至六次在雙魚河的訓練總會陪伴在旁，前年卻因癌病逝世；自此「天使」便陪着少年一起往前衝，而少年也感恩在成長的路上遇見彼此，「每天放學我都會來看Angel，有時會為牠洗澡。我們已陪伴彼此一段很長的時間，牠想甚麼基本上我都明白。」



「盈豐青少年運動員基金會」全力支持

馬是一種情感豐富和聰明的動物，只付出關心是不足以贏得牠們的信任，「和每一隻馬相處都有不同的方法，而這些經驗需要慢慢累積。有些馬會不想工作，直接將你摔倒在地上，這個時候你屈服的話，牠們就覺得贏了，所以每一次我都會堅持爬回馬背，漸漸牠們就會聽話。」



就讀德瑞國際學校十年級的Vincent以前是學校籃球隊隊長，現在課餘活動只有馬術訓練，不過在「盈豐青少年運動員基金會」支持下，他獲得更多國內及海外訓練的機會，寶貴的經驗充實了他的人生。今年暑假他將會到瑞士訓練3個星期，之後隨香港馬術少年隊到德國集訓，全力備戰8月的全國少年賽。他笑說，由於訓練環境更理想，海外訓練對提升技術很有幫助，所以很期待暑假的來臨。



Vincent小檔案

年齡︰15歲

主要榮譽

香港青少年馬術隊成員

2019年國際馬術聯會一星級大獎賽（120厘米）冠軍

2019年香港賽馬會青少年大獎賽冠軍

2019年香港賽馬會亞洲青少年挑戰賽季軍

2018年世界場地障礙挑戰賽級別A冠軍