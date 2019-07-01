港超聯　新兵輪住嚟！陳肇鈞重投冠忠南區

去季香港超級聯賽季軍兼足總盃亞軍冠忠南區周一（1日）公布成功羅致和富大埔中場陳肇鈞（Philip），新季他會繼續披上16號球衣。在2017至2018球季，當時效力東方龍獅的Philip於下半季以借用形式加盟冠忠南區並攻入2球，其表現更廣受好評。Philip對於重投冠忠南區感到開心，亦兌現了之前的承諾，他說：「當日我離開冠忠南區，就知道自己必定會返來，今次重返後，我會盡力協助球隊挑戰第一個冠軍錦標。」



在青年軍期間，當時僅14歲的Philip曾遠赴巴西著名球會甘美奧學法9個月，至2011年在深水埗展開其職業生涯，其後隨恩師李志堅加盟橫濱FC（香港），隨後一季更獲獲老牌球會南華招手。在2014至2015球季，Philip不但於仁川亞運先後攻破烏茲別克、阿富汗大門，隨即獲稱為「港足英雄」，當時仍是南華一員的他於該季更勇奪「最佳青年球員」獎項。然而，南華於2017年「自降」，Philip亦轉投東方龍獅，期間曾外借至冠忠南區，繼而於2018年夏天加盟和富大埔。



將於下月1日滿27歲的Philip，上季從東方龍獅轉投和富大埔後，隨即穩佔正選並助和富大埔捧走球會史上首個頂級聯賽錦標，而他亦在季尾的香港足球明星選舉中，獲選為「最佳中場」之一，更獲香港隊重召。Philip上季在各項賽事中，合共替和富大埔攻入10球，當中本地賽事入球佔8球，數字與球隊另一新兵陳廣豪一樣。陳肇鈞、陳廣豪連同隊中華人首席射手夏志明、外援查維斯、高美斯、迪亞高，相信冠忠南區新季進攻力量將為對手帶來不少麻煩。